США запустили гиперзвуковую ракету Blackbeard GL с грузовика. Фото:

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Ракурс

Запуск гіперзвукової ракети наземного базування Blackbeard GL за вантажівки вперше показали на фото.

Компанія Castelion розробила цю зброю для американської армії. Ракета стартувала з модифікованого контейнера системи Multiple Launch Rocket System Family of Munitions (MFOM). Ракета Blackbeard може стати дешевшою альтернативою дорожчим системам високоточного ураження. Про це повідомила компанія-розробник, передає Interesting Engineering.

Зазначається, що військові США описують цю ракету як доступний засіб високоточного ураження. Ця зброя призначена для атак на рухомі, укріплені й інші цілі, які потребують швидкого ураження.

Гіперзвукова зброя рухається зі швидкістю понад 5 Махів, однак сама швидкість не визначає, наскільки складно перехопити ракету. Її траєкторія польоту та маневровість також можуть ускладнювати виявлення й перехоплення.

Також Castelion опублікувала в соцмережах фото. На світлинах видно, як ракета Blackbeard вилітає із пускової установки, яка змонтована на військовій вантажівці.

У подальшому Blackbeard GL хочуть адаптувати для запуску з реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS.

Нагадаємо, українська компанія Center of Innovative Technologies Program розробила ракету DART, яку запускають із аеростатів на висоті від 12 до 18 км. Ракета наводиться на ціль за допомогою навігаційної системи, а після досягнення висоти близько 6 км навігація повністю вимикається. Далі активується твердопаливний двигун і ракета рухається до цілі без зміни курсу.

Джерело: Interesting Engineering