Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Похитителей человека задержали во время проверки авто в Киевской области. Фото: arnapress.kz

Похитителей человека задержали при проверке авто в Киевской области: заложник освобожден и изъято оружие (ФОТО)

19 дек 2018, 14:50
999

Задержанные в Киевской области за похищение человека и вымогательство уроженцы Ровенской области находятся в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба областной полиции.

Накануне полиция остановила у КПП «Березань» микроавтобус Volkswagen (Фольксваген) для проверки документов, но во время разговора с водителем услышала из салона крики о помощи. Как оказалось при осмотре, в авто находились еще трое мужчин, одних из которых имел следы избиения. Пострадавшим оказался 44-летний украинец, которого злоумышленники похитили в Сумах и везли в неизвестном направлении. По словам похищенного, с него требовали 40 тыс. евро.

Также в автомобиле было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие.

По указанным фактам открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Также полиция проверяет задержанных на причастность к подобным преступлениям.

Похитителей человека задержали во время проверки авто в Киевской области. Фото: kv.npu.gov.ua

Как ранее сообщал «Ракурс», в поселке Глеваха в Киевской области украинец незаконно удерживал 28 граждан Вьетнама и морил их голодом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше