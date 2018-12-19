Похитителей человека задержали при проверке авто в Киевской области: заложник освобожден и изъято оружие (ФОТО)

Похитителей человека задержали во время проверки авто в Киевской области. Фото: arnapress.kz

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Задержанные в Киевской области за похищение человека и вымогательство уроженцы Ровенской области находятся в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба областной полиции.

Накануне полиция остановила у КПП «Березань» микроавтобус Volkswagen (Фольксваген) для проверки документов, но во время разговора с водителем услышала из салона крики о помощи. Как оказалось при осмотре, в авто находились еще трое мужчин, одних из которых имел следы избиения. Пострадавшим оказался 44-летний украинец, которого злоумышленники похитили в Сумах и везли в неизвестном направлении. По словам похищенного, с него требовали 40 тыс. евро.

Также в автомобиле было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие.

По указанным фактам открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Также полиция проверяет задержанных на причастность к подобным преступлениям.

Как ранее сообщал «Ракурс», в поселке Глеваха в Киевской области украинец незаконно удерживал 28 граждан Вьетнама и морил их голодом.