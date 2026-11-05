Силовики установили личности 130 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке. Фото:

https://racurs.ua/n217254-stolknoveniya-v-petropavlovskoy-borschagovke-siloviki-ustanovili-lichnosti-130-uchastnikov.html

Ракурс

Силовики встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Станом на 5 листопада кримінальні аналітики поліції встановили, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях. Ще 24 громадянина поводилися агресивно, підбурювали натовп та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями та нацгвардійцями. Про це Національна поліція України 5 листопада повідомила у Facebook.

У поліції додали, що внаслідок сутичок у Петропавлівській Борщагівці були сильно пошкоджені чотири службові автомобілі поліції та автобус Національної гвардії України.

Силовики наголосили, що у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та Офісу генпрокурора нададуть правову оцінку діям усіх осіб, які активно брали участь у заворушеннях.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заявляли, що після подій у Петропавлівській Борщагівці відкрили кримінальні провадження за статтями про перешкоджання діяльності Збройних сил України, поширення інформації про розташування Сил оборони та масові заворушення. На другий день після сутичок силовики встановили особи близько 100 людей, які брали активну участь у масових заворушеннях.