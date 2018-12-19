Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Компания Porshe сообщила о прототипах. Фото: flickr.com

Porsche показала пятерку секретных прототипов компании (ВИДЕО)

19 дек 2018, 14:30
999

Компания Porsche (Порше) показала пять секретных автомобилей, которые разрабатываться. Видео под названием «Porsche top 5 series: secret prototypes» размещено на YouTube-канале автопроизводителя.

В рейтинге представлены открытый двухдверный Cayenne, основанный на конструкторском проекте для «Сеата» Porsche 984 и странный одноместный 911 Carrera 3.2 Speedster.

Также в видео показали прототип Porsche Panamericana. Автомобиль построили к 80-летию основателя фирмы Фердинанда Порше на агрегатах 964 Carrera 4 Cabriolet. Кузов машины разработан из углепластика, имеет открытые колесные арки, длинноходную подвеску, а крыша созданна из ткани и может заменяться в случае необходимости.

На первом месте разместилось шасси супергибрида 918 Spyder, который презентовали еще в 2012 году. Планируется, что это авто станет самым быстрым серийным автомобилем в истории марки.

Напомним, итальянская компания Automobili Pininfarina, которая входит в индийскую группу Mahindra, работает над созданием трех мощных кроссоверов. Сильнейший электрический внедорожник компании с заводским обозначением PF1 построят на платформе, разработанной американским стартапом Rivian.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше