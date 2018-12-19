Банк ВТБ ликвидируют. Фото: delo.ua

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Национальный банк Украины ликвидирует российский ВТБ БАНК. Об этом сегодня сообщает пресс-служба регулятора.

Решение от 18 декабря 2018 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации в Украине АО ВТБ БАНК было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В ноябре 2018 года, в соответствии с требованиями ст. 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ВТБ БАНК был отнесен к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов финучреждения.

В НБУ отметили, что более 95% вкладчиков этого банка смогут получить свои вклады в полном объеме. Размеры их вкладов не превышают 200 тыс. грн — суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов. Другие клиенты, чьи вклады превышают сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в пределах суммы, гарантированной ФГВФЛ. В целом вкладчикам банка ВТБ будут обеспечены выплаты в размере 942,7 млрд грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале ноября Нацбанк отозвал лицензию на осуществление валютных операций у российского «БМ Банка».