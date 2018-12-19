Банк ВТБ ліквідують. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n115847-bank-vtb-likviduut-rishennya-nbu.html

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Національний банк України ліквідує російський ВТБ БАНК. Про це сьогодні повідомляє прес-служба регулятора.

Рішення від 18 грудня 2018 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію в Україні АТ ВТБ БАНК було ухвалено за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У листопаді 2018 року, відповідно до вимог ст. 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ВТБ БАНК було віднесено до категорії неплатоспроможних із метою захисту інтересів вкладників і кредиторів фінустанови.

У НБУ зазначили, що понад 95% вкладників цього банку зможуть отримати свої вклади у повному обсязі. Розміри їхніх вкладів не перевищують 200 тис. грн — суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів. Інші клієнти, чиї вклади перевищують суму в 200 тис. грн, отримають свої кошти у межах суми, гарантованої ФГВФО. Загалом вкладникам банку ВТБ буде забезпечено виплати у розмірі 942,7 млрд грн.

Як повідомляв «Ракурс», на початку листопада Нацбанк відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій у російського «БМ Банку».