НАБУ та САП провели обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного. Фото:

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Обшуки в голови Національного банку України Андрія Пишного відбуваються 21 жовтня.

До очільника НБУ сьогодні завітали детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наразі свідчі дії проходять у кабінеті голови Нацбанку. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Не виходить в президента звільняти людей без підозр, — написав нардеп.

У Нацбанку слідчі дії наразі не коментували.

Андрій Пишний є головою Національного банку з 2022 року. До того, з 2014 по 2020 рік він був головою правління «Ощадбанку».

Нагадаємо, наприкінці вересня НАБУ і САП розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Андрія Леонова, який понад три роки переховувався від відбування покарання.