Розшукано суддю-втікача, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n216526-nabu-rozshukalo-suddu-yakyy-try-roky-perehovuvavsya-vid-vidbuvannya-pokarannya-za-habarnyctvo.html

Ракурс

НАБУ і САП розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Андрія Леонова, який понад три роки переховувався від відбування покарання.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба НАБУ.

У травні 2018 року його викрили на вимаганні 30 тис. дол. США хабаря та отриманні частини цієї суми. За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим і винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі, — розповіли в антикорупційному бюро.

У березні 2023 року ВАКС визнав Леонова винним та призначив йому 11 років позбавлення волі, заборонив обіймати посаду судді протягом трьох років і конфіскував усе належне йому майно.

Однак на оголошення вироку та розгляд апеляції Андрій Леонов не з’явився. У червні 2023 року його оголосили в розшук, — зазначили в НАБУ.

За результатами проведення низки оперативно-розшукових заходів місце перебування Леонова встановили, його затримали.

Щоб залишатися непомітним, він переховувався у таємних приміщеннях, пересувався малолюдними маршрутами, використовував автомобілі зі зміненими номерами та двоколісний транспорт. В окремих випадках він навіть одягав форму Національної поліції України, — зазначили в НАБУ.

Наразі затриманого вже доправлено до слідчого ізолятора.