Топ-посадовці Луганської ОВА намагалися привласнити 5 млн грн бюджетних коштів. Фото: СБУ

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Топ-посадовці Луганської ОВА намагалися привласнити 5 млн грн бюджетних грошей.

Схему привласнення коштів з бюджету на державних закупівлях викрили в Луганській обласній військовій адміністрації. Чиновники штучно створювали видимість конкуренції під час проведення тендерів на оплату послуг і забезпечували перемогу афілійованих підприємств у конкурсній процедурі. Про це 10 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що за свої послуги організатори схеми отримували від підконтрольних приватних фірм регулярні «відкати» у вигляді щомісячних платежів. Ці хабарі відправлялися поштою. Правоохоронці задокументували такі «посилки» з Кропивницького та Закарпаття.

Оперативники спецслужби вже затримали керівника департаменту ОВА, його заступника, а також їхнього спільника, який є власником афілійованої компанії. У затриманих під час обшуків вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи з розрахунками «відкатів» та готівку.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у серпні СБУ та Офіс генпрокурора ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг на Хмельниччині. Заступник голови ОВА брав хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей. Чиновник отримував 5% від загальної вартості угоди.