Насіров проти лікаря: засідання суду (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Роман Насіров / Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n115855-nasirov-proty-likarya-zasidannya-sudu-translyaciya.html

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Шевченківський райсуд Києва розглядає справу щодо лікаря-кардіолога Максима Соколова, який раніше на прохання НАБУ давав свідчення в рамках кримінального провадження щодо екс-глави Державної фіскальної служби Романа Насірова. Трансляцію засідання суду веде «Центр протидії корупції» у Facebook.

Раніше сьогодні виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала, що детективи НАБУ зверталися до інтервенційного кардіолога Соколова, який працює в Інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска, з проханням здійснити перевірку стану здоров’я Насірова.

«Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді по справі Насірова», — зазначила Супрун.

Згодом екс-чиновник подав цивільний позов до суду, оскільки дані були розголошені без його дозволу. Окрім цього, сторона захисту Насірова подала в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини. Насіров через суд планує стягнути з лікаря 1 млн грн компенсації.

Нагадаємо, торік комісія МОЗ не підтвердила діагноз Насірову, який йому поставили у лікарні «Феофанія». 5 березня 2017 року під час судового засідання дев’ятеро адвокатів Насірова обґрунтовували те, що їхній підзахисний потребує стаціонарного лікування. Разом з тим, прокурор САП надав висновки з Інституту кардіології, які не підтверджують наявність у чиновника кардіопатологій.

НАБУ підозрює Насірова в розкраданні 2 млрд грн із бюджету. Однак нещодавно суд поновив Насірова на посаді глави ДФС. Водночас у Кабміні заявили про намір оскаржити це рішення.