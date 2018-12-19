Насіров подав до суду на лікаря, який назвав його діагноз фейком

Насіров подав до суду на лікаря / Фото: intvua.com

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У середу Шевченківський райсуд Києва розглядатиме справу щодо лікаря-кардіолога Максима Соколова, який свідчив по кримінальному провадженню екс-глави Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це у Facebook написала виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, свого часу детективи НАБУ зверталися до інтервенційного кардіолога Соколова, який працює в Інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска, з проханням здійснити перевірку стану здоров’я Насірова.

«Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді по справі Насірова», — зазначила Супрун. Згодом екс-чиновник подав цивільний позов до суду, оскільки дані були розголошені без його дозволу. Окрім цього, сторона захисту Насірова подала в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини.

«У суді від лікаря Насіров вимагає 1 млн грн компенсації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше комісія МОЗ не підтвердила діагноз Насірову, який йому поставили у лікарні «Феофанія».

Торік 5 березня під час судового засідання адвокати Насірова по черзі неодноразового обґрунтовували те, що їхній підзахисний потребує стаціонарного лікування. Також адвокати заявили про «катування» Насірова. Разом з тим, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надав висновки з Інституту кардіології, які не підтверджують наявність у чиновника кардіопатологій.

НАБУ підозрює Насірова в розкраданні 2 млрд грн із бюджету.

Разом з тим, нещодавно суд поновив Насірова на посаді глави ДФС. Водночас у Кабміні заявили про намір оскаржити це рішення.