Насиров подал в суд на врача, назвавшего его диагноз фейком

Насиров подал в суд на врача / Фото: intvua.com

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В среду Шевченковский райсуд Киева рассмотрит дело в отношении врача-кардиолога Максима Соколова, который свидетельствовал в уголовном производстве экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, в свое время детективы НАБУ обратились к интервенционному кардиологу Соколову, который работает в Институте кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско, с просьбой осуществить проверку состояния здоровья Насирова.

«Позже, как председатель комиссии, он давал показания в суде по делу Насирова», — отметила Супрун.

Впоследствии экс-чиновник подал гражданский иск в суд, поскольку данные были разглашены без его разрешения. Кроме этого, сторона защиты Насирова подала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине.

«Насиров через суд требует у врача 1 млн грн компенсации», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее комиссия Минздрава не подтвердила диагноз Насирова, который ему поставили в больнице «Феофания».

5 марта прошлого года в ходе судебного заседания адвокаты Насирова поочередно неоднократно настаивали на необходимости стационарного лечения их подзащитного. Также адвокаты заявили о «пытках» Насирова. Вместе с тем, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставил выводы Института кардиологии, которые не подтвердили наличие у чиновника кардиопатологий.

НАБУ подозревает Насирова в хищении 2 млрд грн из бюджета.

Вместе с тем, недавно суд восстановил Насирова на посту главы ГФС. В то же время в Кабмине заявили о намерении обжаловать это решение.