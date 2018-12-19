Президент-амфибия: Трампа оригинально наказали за выход из климатического соглашения (ФОТО)

Dermophis donaldtrumpi напоминает дождевого червя, а с недавних пор и Трампа, фото — theguardian.com

https://racurs.ua/n115849-prezident-amfibiya-trampa-originalno-nakazali-za-vyhod-iz-klimaticheskogo-soglasheniya-foto.html

Racurs.ua

Новый вид амфибий, который ученые обнаружили в Панаме, назвали в честь американского президента Дональда Трампа.

Найденный биологами вид теперь официально называется Dermophis donaldtrumpi, сообщает EnviroBuild.

Название выбрал соучредитель британской компании по продаже экологически чистых строительных материалов Эйдан Белл. За это право он на аукционе заплатил 25 тыс. долл.

Ученые, открывшие новый вид амфибии, согласились использовать название Белла.

Dermophis donaldtrumpi напоминает дождевого червя. Эта амфибия слепая и способна зарывать голову в песок. Белл заявил, что эта особенность похожа на отношение Дональда Трампа к глобальному потеплению.

«Dermophis donaldtrumpi особенно чувствительна к последствиям изменения климата и находится под угрозой вымирания в результате климатической политики Трампа», — прокомментировал Белл свое решение.

Ранее в честь Трампа называли один из видов морских ежей (Tetragramma donaldtrumpi) и бабочек (Neopalpa donaldtrumpi).

США по инициативе Трампа 1 июня 2017 года вышли из Парижского соглашения по климату. Оно вступило в силу в ноябре 2016 года и заменила принятый в 1997 году Киотский протокол. Соглашение обязывает все страны активно сокращать выбросы парниковых газов. Таким образом планируется удержать повышение среднегодовой температуры на Земле на уровне 2º.

В январе этого года президент США допускал возвращение своей страны в Парижское соглашение.