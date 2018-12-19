Президент-амфібія: Трампа оригінально покарали за вихід з кліматичної угоди (ФОТО)

Dermophis donaldtrumpi нагадує дощового черв'яка, а віднедавна і Трампа, фото — theguardian.com

https://racurs.ua/ua/n115849-prezydent-amfibiya-trampa-oryginalno-pokaraly-za-vyhid-z-klimatychnoyi-ugody-foto.html

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Новий вид амфібій, який вчені виявили у Панамі, назвали на честь американського президента Дональда Трампа.

Знайдений біологами вид тепер офіційно має назву Dermophis donaldtrumpi, повідомляє EnviroBuild.

Назву вибрав співзасновник британської компанії з продажу екологічно чистих будівельних матеріалів Ейдан Белл. За це право він на аукціоні заплатив 25 тис. дол.

Вчені, які відкрили новий вид амфібії, погодилися використовувати назву Белла.

Dermophis donaldtrumpi нагадує дощового черв’яка. Ця амфібія сліпа і здатна заривати голову в пісок. Тому Белл заявив, що ця особливість схожа на ставлення Дональда Трампа до глобального потепління.

«Dermophis donaldtrumpi особливо чутлива до наслідків зміни клімату і перебуває під загрозою вимирання в результаті кліматичної політики Трампа», — прокоментував Белл своє рішення.

Раніше на честь Трампа називали один з видів морських їжаків (Tetragramma donaldtrumpi) і метеликів (Neopalpa donaldtrumpi).

США за ініціативою Трампа 1 червня 2017 року вийшли Паризької угоди щодо клімату. Вона набула чинності в листопаді 2016 року і замінила прийнятий у 1997 році Кіотський протокол. Угода зобов’язує всі країни активно скорочувати викиди парникових газів. Таким чином планується втримати підвищення середньорічної температури на Землі на рівні 2º.

У січні цього року президент США допускав повернення своєї країни до Паризької угоди.