На хабарі впіймали заступника селищного голови й адвоката в Київській області (ФОТО)

На хабарі упіймали заступника селищного голови й адвоката в Київській області. Фото: dpchas.com.ua

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У Київській області затримали 35-річного посадовця — заступника селищного голови Калитянської об'єднаної територіальної громади під час одержання хабара в 2,3 тис. долл. через посередника-адвоката. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Іншу частину хабара розміром 500 тис. грн фігуранти отримали під виглядом благодійної допомоги, проте отримані кошти планували привласнити. Таку суму вони вимагали за ухвалення рішення на сесії селищної ради щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 5 га для розміщення складів.

Підозрюваний у вимаганні й хабарництві посадовець затриманий. За місцем роботи і проживання заступника голови селищної ради тривають обшуки. Працівниками управління поліції у Київській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Також у відомстві зазначають, що під час проведення обшуку в кабінеті одного з начальників Калитянської ОТГ було виявлено і вилучено 5 тис. грн. Ці кошти 50-річний службовець отримав за погодження проекту землеустрою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», начальника митного поста «Рава-Руська» затримали під час одержання хабара. Він вимагав гроші за безперешкодне розмитнення товарів.