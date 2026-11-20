Поліція проводить обшук у магазині наркосиндикату Хімпром, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n217561-antykorupciyni-organy-gotuutsya-vruchyty-pidozru-vatajku-narkosyndykatu-himprom.html

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Антикорупційні органи готуються повідомити про підозру ватажку російського наркосиндикату «Хімпром» Єгору Буркіну на прізвисько «Мексиканець».

Про це сьогодні, 20 листопада, під час спілкування із журналістами розповів очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми готуємось вручити цю підозру. Зараз ми подали запити до МЗС і інших відомств, щоби встановити, куди надіслати текст підозри, оскільки в особи, яка не проживає в Україні і позбавлена громадянства, немає останньої відомої адреси проживання, — зазначив він. — Усі ці дії ми робимо для того, щоби у сторони захисту не було можливості говорити, що підозра не була належним чином вручена.

Варто додати, що сьогодні Нацполіція повідомила про п’ять нових підозр у справі міжнародної мережі кол-центрів, пов’язаної з «Хімпромом».

Зазначається, що зловмисники ошукали громадян ЄС майже на 50 мільйонів гривень.

В Україні кол-центри працювали в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Їхні працівники видавали себе за представників банків і правоохоронних органів європейських держав.

Під приводом «захисту» рахунків переконували людей переказувати заощадження, купувати криптовалюту або передавати готівку кур'єрам. Для переконливості залучали носіїв іноземних мов та використовували deepfake-технології, — розповіли у поліції.

Це розслідування здійснюється у співпраці з правоохоронцями Чехії, Латвії та Литви.

Джерело: «Укрінформ», Нацполіція