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Ракурс
На взятке поймали заместителя поселкового головы и адвоката в Киевской области. Фото: dpchas.com.ua

На взятке поймали зама поселкового головы и адвоката в Киевской области (ФОТО)

19 дек 2018, 13:13
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В Киевской области задержан 35-летний чиновник — заместитель поселкового головы Калитянской объединенной территориальной общины при получении взятки в размере 2,3 тыс. долл. через посредника-адвоката. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.

Остальную часть взятки в размере 500 тыс. грн фигуранты получили под видом благотворительной помощи, однако полученные средства планировали присвоить. Такую сумму они требовали за принятие решения на сессии сельского совета о передаче в аренду земельного участка площадью 5 га для размещения складов.

Подозреваемый в вымогательстве и взяточничестве чиновник задержан. По месту работы и проживания зампредседателя поселкового совета проходят обыски. Сотрудниками управления полиции в Киевской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

На взятке 2300 долл. задержан чиновник. Фото: kv.npu.gov.ua

Также в ведомстве отмечают, что во время проведения обыска в кабинете одного из начальников Калитянской ОТО были обнаружены и изъяты 5 тыс. грн. Эти средства 50-летний госслужащий получил за согласование проекта землеустройства.

Как ранее сообщал «Ракурс», начальника таможенного поста «Рава-Русская» задержали во время получения взятки. Он требовал деньги за беспрепятственное растаможивание товаров.

Источник: Ракурс


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