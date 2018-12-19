Хакеры взломали сеть коммуникаций ЕС. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Хакеры успешно атаковали сеть дипломатических коммуникаций Евросоюза и в течение трех лет читали сообщения европейских дипломатов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию по кибербезопасности Area 1, которая и выявила вмешательства хакеров.

Дипломаты ЕС в одном из сообщений обсуждали встречу главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина в Хельсинки. Представители дипведомств охарактеризовали встречу двух лидеров государств, как «успешную (по крайней мере, для Путина)».

В другом сообщении, которое было написано после 16 июля, содержался детальный отчет и анализ дискуссии между официальными лицами ЕС и главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В телеграмме приводилась цитата китайского лидера о том, что «издевательство» Трампа над Пекином можно сравнить с «боксерским поединком без правил».

Хакеры использовали методы, которые когда-то применяло элитное подразделение Народно-освободительной армии Китая. Сообщения были скопированы из защищенной сети и размещены на открытом интернет-сайте, который хакеры создали в ходе своей атаки.

Злоумышленники смогли завладеть более 1 тыс. 100 сообщениями европейских дипломатов.

Напомним, 14 ноября хакеры осуществили атаку на представителей Бундестага и Бундесвера. Кроме того, зафиксированы кибератаки на посольства в Берлине.

Киберпреступники взломали электронные ящики депутатов, получили доступ к партийной почте. Неизвестно, произошла ли утечка данных из-за хакерской атаки.