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Игорь Коломойский, фото — "Народная правда"
НБУ подал иск против Коломойского, требуя вернуть 6,6 млрд грн рефинансирования «ПриватБанка»https://racurs.ua/n115846-nbu-podal-isk-protiv-kolomoyskogo-trebuya-vernut-6-6-mlrd-grn-refinansirovaniya-privatbanka.htmlRacurs.ua
Национальный банк Украины 18 декабря подал судебный иск в Швейцарии против Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.
Иск против экс-акционера «ПриватБанка» подали по месту жительства Игоря Коломойского — в Суд Республики и Кантона Женевы, сообщила пресс-служба НБУ.
Этот иск подан в соответствии с требованиями швейцарского законодательства. Он является следующим этапом судебного разбирательства, которое начали в июне этого года в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.
Нацбанк стремится взыскать с Коломойского задолженность перед Национальным банком за предоставленные «ПриватБанку» кредиты рефинансирования. Игорь Коломойский был финансовым поручителем этих займов.
В главном банке страны утверждают, что ранее провалились «все попытки урегулировать вопрос погашения задолженности в досудебном порядке».
В НБУ готовы защищать свои права не только в международных, но и в украинских судах. Начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук сообщил, что НБУ выиграл в украинских судах 20 дел против имущественных поручителей-компаний, связанных с экс-акционером «ПриватБанка» на сумму 1,2 млрд грн.
Всего юристы Нацбанка подали в Украине в этом году 147 похожих исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.
Напомним, что 22 ноября в Лондоне суд оставил в силе решение об аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Речь идет о всемирном аресте активов на сумму более 2,5 млрд долл.