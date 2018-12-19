Доказательства участия России в войне на Донбассе Украина предоставит ЕСПЧ

Доказательства участия России в войне на Донбассе / Фото: UA.NEWS

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Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) материалы, подтверждающие участие военнослужащих оккупационной армии России в боевых действиях на территории Донбасса.

С 2015 года Москва структурировала свой контроль над оккупированными территориями. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на заявление замминистра юстиции Ивана Лищины.

«Ситуация с эффективным контролем изменилась. Если в начале агрессии там были бандформирования, которые подчинялись кураторам из РФ, то с 2015 года Кремль структурировал свой контроль», — сказал представитель Минюста.

Лищина добавил, что на подконтрольных РФ территориях Донбасса действуют два армейских корпуса с практически установленной иерархической структурой, которые подчиняются единому штабу в городе Новочеркасск.

«Мы сообщали в Страсбург, но „как попало“, без детальных подтверждений. А сейчас мы получили доказательства, и уже вскоре подадим в ЕСПЧ более или менее обстоятельную информацию о том, кто руководил военными из России», — заявил чиновник.

Он заверил, что ЕСПЧ получит подробную информацию о том, как Россия руководит армией на Донбассе с реальными фамилиями, документами и данными перехвата.

В министерстве не исключают, что слушания по жалобе относительно Донбасса в ЕСПЧ пройдут в 2020 году.

Напомним, 31 октября стала известна дата рассмотрения первого межгосударственного дела по жалобе Украины против России. Слушание по делу «Украина против России» о массовых нарушениях прав человека в Крыму в период аннексии состоится 27 февраля 2019 года.

Ранее в Министерстве юстиции рассказали подробности нового иска против РФ в Европейский суд по правам человека. Правительство считает, что этот иск поможет идентифицировать лиц, которые участвовали в незаконных действиях против украинцев.