Докази участі Росії у війні на Донбасі отримає ЄСПЛ від України

Докази участі Росії у війні на Донбасі / Фото: UA.NEWS

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Міністерство юстиції України направило до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) матеріали, які підтверджують участь військовослужбовців окупаційної армії Росії у бойових діях на території Донбасу.

З 2015 року Москва структурувала свій контроль над окупованими територіями. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на заяву заступника міністра юстиції Івана Ліщини.

«Ситуація з ефективним контролем змінилася. Якщо на початку агресії там були бандформування, які підпорядковувалися кураторам в РФ, то з 2015 року Кремль структурував свій контроль», — сказав представник Мін’юсту.

Ліщина додав, що на підконтрольних РФ територіях Донбасу діють два армійських корпуси із практично встановленою ієрархічною структурою, яка взаємодіє через єдиний штаб у місті Новочеркаськ.

«Ми повідомляли Страсбург, але „аби як“, без детальних підтверджень. А зараз ми отримали докази цього, і вже незабаром ми подамо до ЄСПЛ більш-менш ґрунтовну інформацію про те, хто керував військовими з Росії», — заявив чиновник.

Він також запевнив, що ЄСПЛ отримає детальну інформацію про те, як Росія керує армією на Донбасі з реальними прізвищами, документами і даними перехоплення.

У міністерстві не виключають, що слухання по скарзі щодо Донбасу у ЄСПЛ пройдуть у 2020 році.

Нагадаємо, 31 жовтня стала відома дата розгляду першої міждержавної справи за скаргою України проти Росії. Слухання по справі «Україна проти Росії» щодо масових порушень прав людини в Криму у період анексії відбудеться 27 лютого 2019 року.

Раніше у Міністерстві юстиції розповіли подробиці нового позову до РФ, який подали у Європейський суд з прав людини. Уряд вважає, що заява допоможе ідентифікувати осіб, які долучилися до незаконних дій стосовно українців.