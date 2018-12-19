На хабарі у Львівській області погорів суддя, який допомагав водіям-п'яницям уникати відповідальності

Суддю на Львівщині затримали на хабарі. Фото: flickr.com

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У Львівській області на хабарі затримали суддю Турківського районного суду Львівської області. Про це 19 грудня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

«19 грудня прокурори САП за оперативного супроводу працівників Управління СБ України у Львівській області на одержанні неправомірної вигоди в сумі 1 тис. євро викрили суддю Турківського районного суду Львівської області», — йдеться у тексті повідомлення.

Правоохоронці запевняють, що горе-суддя вимагав хабар від чоловіка, якого патрульні поліцейські в листопаді 2018 року оштрафували за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння.

Частину неправомірної вигоди в сумі 400 євро правоохоронці виявили відразу після передачі хабара, а решту суми в розмірі 600 євро — за місцем проживання судді.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру та обрання корупціонеру запобіжного заходу. Планується, що суддю на час слідства відсторонять від здійснення правосуддя.

У САП додали, що в квітні 2018 року суддя розглядав аналогічну адміністративну справу і тоді провадження за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) було закрито у зв‘язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. Це дозволило правопорушнику уникнути відповідальності за те, що п’яним сів за кермо автомобіля.

Нагадаємо, 18 грудня військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України викрила у вимаганні хабара начальника служби по утриманню інфраструктури Ренійської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України».