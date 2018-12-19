На взятке во Львовской области погорел судья, который помогал водителям-пьяницам избежать ответственности

Судью на Львовщине задержали на взятке. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Во Львовской области на взятке задержали судью Турковского районного суда Львовской области. Об этом 19 декабря сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

«19 декабря прокуроры САП при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБ Украины во Львовской области на получении неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. евро разоблачили судью Турковского районного суда Львовской области», — говорится в тексте сообщения.

Правоохранители уверяют, что горе-судья требовал взятку от мужчины, которого патрульные полицейские в ноябре 2018 года оштрафовали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Часть неправомерной выгоды в сумме 400 евро правоохранители обнаружили сразу после передачи взятки, а оставшуюся сумму в размере 600 евро — по месту жительства судьи.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении и избрании коррупционеру меры пресечения. Планируется, что судью на время следствия отстранят от осуществления правосудия.

В САП добавили, что в апреле 2018 года судья рассматривал аналогичное административное дело и тогда производство по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) было закрыто в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. Это позволило правонарушителю избежать ответственности за то, что он пьяным сел за руль автомобиля.

Напомним, 18 декабря военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины разоблачила в вымогательстве взятки начальника службы по содержанию инфраструктуры Ренийского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».