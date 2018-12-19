Турция закупит у США ракетные комплексы «Патриот» вместо российских С-400

Ракетный комплекс "Патриот" — фото "Радио Свобода"

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Государственный департамент США разрешил продать Турции ракетные комплексы «Патриот».

Соединенные Штаты поставят этой стране вооружение на 3,5 млрд долл., сообщает 19 декабря Reuters.

Анкара получит четыре комплекса, которые будут состоять из 20 пусковых установок, 80 ракет «Патриот» и 60 других ракет.

Ранее Турция договорилась с Россией о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. В 2017 году это вызвало критику США и НАТО, ведь российское оружие невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса.

Анкара заключила с Москвой договор на 2,5 млрд долл. и в апреле этого года Россия начала производство С-400 для Турции, намереваясь уже в 2019 году начать первые поставки.

Госдепартамент пригрозил Анкаре введением санкций в случае закупки российских ракет. Речь шла и об угрозе отмены контракта на закупку в США истребителей F-35.

Еще в ноябре этого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказывал, что соглашение с Россией его страна не отменит. При этом министр отмечал, что считает нужным покупать оружие у союзников НАТО.