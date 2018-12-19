Туреччина закупить в США ракетні комплекси «Патріот» замість російських С-400

Ракетний комплекс "Патріот" — фото "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n115842-turechchyna-zakupyt-v-ssha-raketni-kompleksy-patriot-zamist-rosiyskyh-s-400.html

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Державний департамент США дозволив продати Туреччині ракетні комплекси «Патріот».

Сполучені Штати поставлять цій країні озброєння на 3,5 млрд дол., повідомляє 19 грудня Reuters.

Анкара отримає чотири комплекси, які складатимуться із 20 пускових установок, 80 ракет «Патріот» і 60 інших ракет.

Раніше Туреччина домовилася із Росією про поставку зенітно-ракетних комплексів С-400. У 2017 році це викликало критику США і НАТО, адже російську зброю неможливо інтегрувати в систему протиповітряної і протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу.

Анкара уклала з Москвою договір на 2,5 млрд дол. і у квітні цього року Росія почала виробництво С-400 для Туреччини, маючи намір вже у 2019 році почати перші поставки.

Держдепартамент пригрозив Анкарі введенням санкцій у випадку закупівлі російських ракет. Йшлося і про загрозу скасування контракту на закупівлю у США винищувачів F-35.

Ще у листопаді цього року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розповідав, що угоду з Росією його країна не скасує. При цьому міністр зазначав, що вважає за потрібне купувати зброю у союзників з НАТО.