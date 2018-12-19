Із нігерійського полону звільнено українського моряка з корабля Pomerenia Sky

Корабель Pomerenia Sky, захоплений піратами. Фото: Vessel details

https://racurs.ua/ua/n115840-ukrayinskogo-moryaka-z-korablya-pomerenia-sky-zvilnyly-z-nigeriyskogo-polonu.html

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Українець, який наприкінці жовтня 2018 року потрапив у полон до нігерійських піратів, скоро повернеться додому.

Стало відомо про те, що весь екіпаж захопленого корабля Pomerenia Sky — восьмеро поляків і один українець, успішно звільнено. Про це передають УНН із посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Польщі.

Відповідна домовленість була досягнута між загарбниками і спеціальною робочою групою, якою керував заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький. Також домовлялися про звільнення моряків власник захопленого судна Pomerenia Sky і його колеги. Ще в переговорах необхідну підтримку надавала влада Нігерії.

У МЗС Польщі наголошують, що на даний момент всі моряки перебувають у безпеці: далі їх чекає дорога додому. Але поки що невідомо, коли саме це відбудеться.

Нагадаємо, наприкінці жовтня поточного року нігерійські пірати захопили судно Pomerenia Sky. На борту корабля перебували поляки, а також один українець. До моменту звільнення корабель був під контролем загарбників у Нігерії.