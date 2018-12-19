Из нигерийского плена освобожден украинский моряк с корабля Pomerenia Sky

Корабль Pomerenia Sky, захваченный пиратами. Фото: Vessel details

https://racurs.ua/n115840-ukrainskogo-moryaka-s-korablya-pomerenia-sky-osvobodili-iz-nigeriyskogo-plena.html

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Украинец, который в конце октября 2018 года попал в плен к нигерийским пиратам, скоро вернется домой.

Стало известно о том, что весь экипаж захваченного корабля Pomerenia Sky — восемь поляков и один украинец, успешно освобожден. Об этом передают УНН со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Польши.

Соответствующее соглашение было достигнуто между захватчиками и специальной рабочей группой, которой курировал замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. Также договаривались об освобождении моряков владелец захваченного судна Pomerenia Sky и его коллеги. Еще в переговорах необходимую поддержку оказывали власти Нигерии.

В МИД Польши подчеркивают, что на данный момент все моряки находятся в безопасности: далее их ожидает дорога домой. Но пока что неизвестно, когда именно это произойдет.

Напомним, в конце октября текущего года нигерийские пираты захватили судно Pomerenia Sky. На борту корабля находись поляки, а также один украинец. До момента освобождения корабль был под контролем захватчиков в Нигерии.