Американцы вернули инкассаторам утерянные ими на дороге 115 тыс. долларов (ВИДЕО)

Водители собирают деньги на дороге, скриншот видео

https://racurs.ua/n115839-amerikancy-vernuli-inkassatoram-uteryannye-imi-na-doroge-115-tys-dollarov-video.html

Racurs.ua

Американцы вернули инкассаторам в Нью-Джерси утерянные ими на дороге 115 тыс. долл.

Осталось вернуть примерно 190 тыс. долл., сообщил 18 декабря Твиттер местной полиции.

Водители и пассажиры собрали наличные на дороге во время инцидента с инкассаторской машиной, который произошел в начале декабря.

Два мешка с долларами выпали из бронированного пикапа, в котором сломался замок задней двери. Наличные рассыпалась по дороге и американцы начали их собирать, парализовав на несколько часов движение.

Всего инкассаторы потеряли примерно 510 тыс. долл.

«Добрые самаритяне помогли на месте собрать водителю 205,4 тыс. долл. на месте», — заявили в полиции.

Впоследствии американцы принесли в участки еще 115,7 тыс. долл.

Полиция предупреждала, что каждый, кто сохраняет подобранные на дороге денежные средства, может быть обвинен в воровстве.