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Ракурс
Водители собирают деньги на дороге, скриншот видео

Американцы вернули инкассаторам утерянные ими на дороге 115 тыс. долларов (ВИДЕО)

19 дек 2018, 11:41
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Американцы вернули инкассаторам в Нью-Джерси утерянные ими на дороге 115 тыс. долл.

Осталось вернуть примерно 190 тыс. долл., сообщил 18 декабря Твиттер местной полиции.

Водители и пассажиры собрали наличные на дороге во время инцидента с инкассаторской машиной, который произошел в начале декабря.

Два мешка с долларами выпали из бронированного пикапа, в котором сломался замок задней двери. Наличные рассыпалась по дороге и американцы начали их собирать, парализовав на несколько часов движение.

Всего инкассаторы потеряли примерно 510 тыс. долл.

«Добрые самаритяне помогли на месте собрать водителю 205,4 тыс. долл. на месте», — заявили в полиции.

Впоследствии американцы принесли в участки еще 115,7 тыс. долл.

Полиция предупреждала, что каждый, кто сохраняет подобранные на дороге денежные средства, может быть обвинен в воровстве.

Источник: Ракурс


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