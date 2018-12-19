Американці повернули інкасаторам загублені ними на дорозі 115 тис. доларів (ВІДЕО)

Водії збирають гроші на дорозі, скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n115839-amerykanci-povernuly-inkasatoram-zagubleni-nymy-na-dorozi-115-tys-dolariv-video.html

Racurs.ua

Американці повернули інкасаторам у Нью-Джерсі загублені ними на дорозі 115 тис. дол.

Залишилося повернути приблизно 190 тис. дол., повідомив 18 грудня Твіттер місцевої поліції.

Водії та пасажири зібрали готівку на дорозі під час інциденту із інкасаторською машиною, який стався на початку грудня.

Два мішки із доларами випали із броньованого пікапа, у якому зламався замок задніх дверей. Готівка розсипалася дорогою й американці заходилися її збирати, паралізувавши на кілька годин рух.

Всього інкасатори загубили приблизно 510 тис. дол.

«Добрі самаритяни допомогли на місці зібрати водію 205,4 тис. дол. на місці», — заявили у поліції.

Згодом американці принесли у відділки ще 115,7 тис. дол.

Поліція попереджала, що кожен, хто зберігає підібрані на дорозі грошові кошти, може бути обвинувачений в крадіжці.