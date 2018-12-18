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Ракурс
Чиновник Администрации морских портов Украины вымогал взятку. Фото: kavkazplus.com

Разоблачен на взятке: чиновник Администрации морских портов Украины вымогал деньги за экскаватор

18 дек 2018, 13:37
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Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины разоблачила в вымогательстве взятки начальника службы по содержанию инфраструктуры Ренийского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил пресс-центр военной прокуратуры Южного региона Украины.

Установлено, что чиновник вымогал от гражданина за решение вопроса о предоставлении в аренду экскаватора для проведения землеустроительных работ взятку в размере 44 тыс. грн.

Военная прокуратура готовит сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки). Также готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебным расследованием занимается следственный отдел Белгород-Днестровского отдела Нацполиции в Одесской области.

Напомним, что в Одесской области задержали военного комиссара, который требовал взятку за снятие с учета работников частного предприятия.

Источник: Ракурс


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