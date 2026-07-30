Посадовця ТЦК затримали за хабар на Одещині. Фото: НПУ

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Посадовець ТЦК та СП погорів на хабарництві в Одеській області.

Заступник керівника критично важливого підприємства звернувся до начальника одного з відділів Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік хотів з’ясувати, як сплатити штраф за чоловіка, якого розшукує ТЦК. Цю особу він хотів працевлаштувати до себе на підприємство. Про це Національна поліція 30 липня повідомила у Telegram.

Натомість ТЦКшник заявив, що допоможе «вирішити питання» в обмін на талони на 500 л дизельного палива. Загальна вартість цієї солярки становила майже 45. тис. грн. Та пригрозив «негативними наслідками» для розшукуваного, якщо хабаря не буде.

Представник критичного підприємства повідомив про це до правоохоронних органів, і співробітники поліції та СБУ задокументували злочин та припинили протиправні дії фігуранта.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (підкуп службових осіб приватних підприємств, керівників та інших посадових осіб) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, НАБУ викрило екс-начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку Збройних сил України в отриманні хабаря в сумі понад 2 млн дол. від забудовника за сприяння у забудові військового містечка у Львові.