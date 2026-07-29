Схему незаконного оформлення інвалідності для військовозобов'язаних викрили на Харківщині. Фото:

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Схему незаконного оформлення інвалідності для військовозобов’язаних викрили на Харківщині.

Організували схему невропатолог і завідувач терапевтичного відділення, а також водій, оператор комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я та цивільний спільник. Шукали «клієнтів», які хотіли уникнути мобілізації через фіктивну інвалідність, водій і цивільний чоловік. Цих осіб вони направляли до лікарів. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Далі вже медики оформлювали фіктивні висновки із неправдивими діагнозами, на підставі яких створювали електронні направлення до обласного медцентру. А оператор вносила документи до системи та передавала їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. У результаті чоловікам встановлювали групу інвалідності, що давала право на відстрочку від мобілізації.

Правоохоронці затримали усіх п’ятьох учасників схеми. Під час обшуків у них вилучили понад 243 тис. дол., близько 750 тис. грн, понад 50 тис. євро та 700 фунтів стерлінгів. А загальна сума вилучених коштів перевищує 14,3 млн грн.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Суд помістив чотирьох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, НАБУ викрило екс-начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку Збройних сил України в отриманні хабаря в сумі понад 2 млн дол. від забудовника за сприяння у забудові військового містечка у Львові.