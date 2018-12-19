НБУ подав позов проти Коломойського, вимагаючи повернути 6,6 млрд грн рефінансування «ПриватБанку»

Ігор Коломойський, фото — "Народна правда"

https://racurs.ua/ua/n115846-nbu-podav-pozov-proty-kolomoyskogo-vymagauchy-povernuty-6-6-mlrd-grn-refinansuvannya-pryvatbanku.html

Racurs.ua

Національний банк України 18 грудня подав судовий позов у Швейцарії проти Ігоря Коломойського на загальну суму 6,64 млрд грн.

Позов проти екс-акціонера «ПриватБанку» подали за місцем проживання Ігоря Коломойського — до Суду Республіки і Кантона Женеви, повідомила прес-служба НБУ.

Цей позов подано відповідно до вимог швейцарського законодавства. Він є наступним етапом судового розгляду, який розпочали у червні цього року в Першій інстанції Суду Республіки та Кантона Женеви.

Нацбанк прагне стягнути з Коломойського заборгованість перед Національним банком за надані «ПриватБанку» кредити рефінансування. Ігор Коломойський був фінансовим поручителем цих позик.

В головному банку країни стверджують, що раніше провалилися «усі намагання врегулювати питання погашення заборгованості в досудовому порядку».

В НБУ готові захищати свої права не тільки в міжнародних, але й в українських судах. Начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук повідомив, що НБУ виграв в українських судах 20 справ проти майнових поручителів-компаній, пов’язаних з екс-акціонером «ПриватБанку», на суму 1,2 млрд грн.

Всього юристи Нацбанку подали в Україні цього року 147 подібних позовів проти Коломойського та пов’язаних з ним 32 компаній-майнових поручителів.

Нагадаємо, що 22 листопада у Лондоні суд залишив чинним рішення про арешт активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Йдеться про всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова й шести пов’язаних з ними компаній на суму понад 2,5 млрд дол.