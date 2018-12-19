Хакери зламали мережу комунікацій ЄС. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115848-hakery-try-roky-vykradaly-informaciu-z-mereji-dyplomatychnyh-komunikaciy-ievrosouzu-the-new-york.html

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Хакери успішно атакували мережу дипломатичних комунікацій Євросоюзу й протягом трьох років читали повідомлення європейських дипломатів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на компанію з кібербезпеки Area 1, яка й виявила втручання хакерів.

Дипломати ЄС в одному з повідомлень обговорювали зустріч глави Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента Російської Федерації Володимира Путіна в Гельсінкі. Представники дипвідомств охарактеризували зустріч двох лідерів держав, як «успішну (принаймні, для Путіна)».

В іншому повідомленні, яке було написане після 16 липня, містився детальний звіт та аналіз дискусії між офіційними особами ЄС та главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. В телеграмі наводилася цитата китайського лідера про, що «знущання» Трампа над Пекіном можна порівняти з «боксерським поєдинком без правил».

Хакери використовували методи, які колись застосовував елітний підрозділ Народно-визвольної армії Китаю. Повідомлення були скопійовані з захищеної мережі і розміщені на відкритому інтернет-сайті, який хакери створили в ході своєї атаки.

Зловмисники змогли заволодіти понад 1 тис. 100 повідомленнями європейських дипломатів.

Нагадаємо, 14 листопада хакери здійснили атаку на представників Бундестагу та Бундесверу. Крім того, зафіксовані кібератаки на посольства в Берліні.

Кіберзлочинці зламали електронні скриньки депутатів, отримали доступ до партійної пошти. Невідомо, чи стався витік даних через хакерську атаку.