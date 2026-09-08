Китайцы первые в мире с помощью ИИ провели операцию по устранению врожденного порока сердца. Фото:

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Китайські лікарі успішно застосували робота з ШІ під час операції з транскатетерного закриття вродженої вади серця у 48-річного пацієнта.

Унікальну та першу світі таку операцію у кардіології провела команда медиків з 301 шпиталю НВАК. Під час медичного втручання лікарні застосували робота з штучним інтелектом. Лікарня наголосила, що успішне застосування робототехніки на основі штучного інтелекту відкриває нові можливості для підвищення хірургічної точності та трансформації стандартної серцево-судинної допомоги. Про це пише видання Interesting Engineering.

В операції задіяли систему з ультразвуковим наведенням, яка працює внаслідок двостороннього зв’язку — вона безпосередньо поєднує розпізнавання зображень в режимі реального часу з хірургічними маніпуляціями.

Було здійснено транскатетерне закриття — малоінвазивна практика, спрямована на усунення вроджених вад серця без операції на відкритому органі. Під час операції хірурги вводять тонкий й гнучкий катетер у кровоносну судину й використовуючи візуалізацію в режимі реального часу, просувають його до серця для встановлення герметувального пристрою.

Під час операції робот з ШІ був одночасно стороннім спостерігачем та активним координатором. Він автономно сканував серцеву тканину, виявляюв точне місце ураження й прокладав складний шлях для встановлення оклюдера в серце з субміліметровою точністю.

За словами представників НВАК, застосування цієї роботизованої системи виходить далеко за межі звичайних операцій на серці. Система вже невдовзі можуть розгорнути для швидкої діагностичної візуалізації у стресових ситуаціях, пов’язаних з травмами, допомозі постраждалим військовим на полі бою й підтримки у недоукомплектованих персоналом поліклініках.

Нагадаємо, унікальну операцію провели в Національному госпіталі неврології та нейрохірургії в Лондоні. Штучний інтелект в реальному часі супроводжував операцію, яку проводили 48-річному Рісу Гібберту, в якого виявили 11-міліметрову доброякісну пухлину гіпофіза.

Джерело: Interesting Engineering