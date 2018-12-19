Невідомі стежили за райсудом Маріуполя, встановивши камери і мікрофони на стелі

Засоби стеження в суді Маріуполя виявили випадково, фото — iTechua

https://racurs.ua/ua/n115854-nevidomi-stejyly-za-raysudom-mariupolya-vstanovyvshy-kamery-i-mikrofony-na-steli.html

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В Орджонікідзевському районному суді Маріуполя випадково знайшли пристрої для прослуховування та відеоспостереження.

Невідомі стежили за декількома кабінетами суддів, встановивши камери і мікрофони на стелі, повідомляє 19 грудня «Судова влада».

Спочатку пристрої знайшла у кабінеті заступник голови суду Оксана Костромітіна. Це сталося, коли суддя помітила мерехтіння лампи денного світла, яка розташована на підвісній стелі.

Під матеріалами підвісної стелі безпосередньо над столом судді знайшли дріт і приєднаний до нього предмет, зовні схожий на камеру відеоспостереження.

Камера чітко відображала її комп’ютер, робочий стіл і матеріали справ, які лежали на столі. В іншому місці на стелі до дротів хтось приєднав пристрій, схожий на відеореєстратор. Усі предмети утворювали мережу.

Аналогічні пристрої знайшли на стелі у кабінеті голови Орджонікідзевського райсуду.

Після таких знахідок до суду викликали оперативну групу СБУ.

Спеціалісти встановили, що знайдений комплекс містив два блоки живлення, два радіопередавачі з антеною, чотири мікрофони, чотири відеокамери, два відеореєстратори, з'єднані між собою та з електромережею дротами.

Суддя Костромітіна розповіла, що у її провадженні перебувають, в тому числі справи, які розглядають у закритому судовому засіданні, наприклад, пов’язані із безпекою країни та інформацію з обмеженим доступом.

Повідомлення про знайдені в суді засоби прослуховування та відеонагляду внесли до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Перевірить це повідомлення Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, що 23 листопада стало відомо, що Управління держохорони незаконно збирало інформацію про журналістів і політиків. Під час обшуку в УДО правоохоронцям вдалося встановити, що підопічні Гелетея незаконно збирали інформацію про сотні осіб, а також займалися прослуховуванням і спостереженням за громадянами.