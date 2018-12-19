Неизвестные следили за райсудом Мариуполя, установив камеры и микрофоны на потолке

Средства слежения в суде Мариуполя обнаружили случайно, фото — iTechua

https://racurs.ua/n115854-neizvestnye-sledili-za-raysudom-mariupolya-ustanoviv-kamery-i-mikrofony-na-potolke.html

Racurs.ua

В Орджоникидзевском районном суде Мариуполя случайно нашли устройства для прослушивания и видеонаблюдения.

Неизвестные следили за несколькими кабинетами судей, установив камеры и микрофоны на потолке, сообщает 19 декабря «Судебная власть».

Сначала устройства нашла в кабинете заместитель председателя суда Оксана Костромитина. Это произошло, когда судья заметила мерцание лампы дневного света, которая расположена на подвесном потолке.

Под материалами подвесного потолка непосредственно над столом судьи нашли кабель и присоединенный к нему предмет, внешне похожий на камеру видеонаблюдения.

Камера четко отражала ее компьютер, рабочий стол и материалы дел, которые лежали на столе. В другом месте на потолке к проводам кто-то присоединил устройство, похожее на видеорегистратор. Все предметы образовывали сеть.

Аналогичные устройства нашли на потолке в кабинете председателя Орджоникидзевского райсуда.

После таких находок в суд вызвали оперативную группу СБУ.

Специалисты установили, что найденный комплекс включал два блока питания, два радиопередатчика с антенной, четыре микрофона, четыре видеокамеры, два видеорегистратора, соединенные между собой и с электросетью кабелями.

Судья Костромитина рассказала, что в ее производстве находятся, в том числе дела, рассматриваемые в закрытом судебном заседании, например, связанные с безопасностью страны и информацией с ограниченным доступом.

Сообщение о найденных в суде средствах прослушивания и видеонаблюдения внесли в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи при осуществлении правосудия. Проверит это сообщение Высший совет правосудия.

Напомним, что 23 ноября стало известно, что Управление госохраны незаконно собирало информацию о журналистах и ​​политиках. Во время обыска в УДО правоохранителям удалось установить, что подопечные Гелетея незаконно собирали информацию о сотнях лиц, а также занимались прослушиванием и наблюдением за гражданами.