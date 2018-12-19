Неизвестные следили за райсудом Мариуполя, установив камеры и микрофоны на потолке

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Средства слежения в суде Мариуполя обнаружили случайно, фото — iTechua
Неизвестные следили за райсудом Мариуполя, установив камеры и микрофоны на потолкеhttps://racurs.ua/n115854-neizvestnye-sledili-za-raysudom-mariupolya-ustanoviv-kamery-i-mikrofony-na-potolke.htmlRacurs.ua
В Орджоникидзевском районном суде Мариуполя случайно нашли устройства для прослушивания и видеонаблюдения.
Неизвестные следили за несколькими кабинетами судей, установив камеры и микрофоны на потолке, сообщает 19 декабря «Судебная власть».
Сначала устройства нашла в кабинете заместитель председателя суда Оксана Костромитина. Это произошло, когда судья заметила мерцание лампы дневного света, которая расположена на подвесном потолке.
Под материалами подвесного потолка непосредственно над столом судьи нашли кабель и присоединенный к нему предмет, внешне похожий на камеру видеонаблюдения.
Камера четко отражала ее компьютер, рабочий стол и материалы дел, которые лежали на столе. В другом месте на потолке к проводам кто-то присоединил устройство, похожее на видеорегистратор. Все предметы образовывали сеть.
Аналогичные устройства нашли на потолке в кабинете председателя Орджоникидзевского райсуда.
После таких находок в суд вызвали оперативную группу СБУ.
Специалисты установили, что найденный комплекс включал два блока питания, два радиопередатчика с антенной, четыре микрофона, четыре видеокамеры, два видеорегистратора, соединенные между собой и с электросетью кабелями.
Судья Костромитина рассказала, что в ее производстве находятся, в том числе дела, рассматриваемые в закрытом судебном заседании, например, связанные с безопасностью страны и информацией с ограниченным доступом.
Сообщение о найденных в суде средствах прослушивания и видеонаблюдения внесли в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи при осуществлении правосудия. Проверит это сообщение Высший совет правосудия.
Напомним, что 23 ноября стало известно, что Управление госохраны незаконно собирало информацию о журналистах и политиках. Во время обыска в УДО правоохранителям удалось установить, что подопечные Гелетея незаконно собирали информацию о сотнях лиц, а также занимались прослушиванием и наблюдением за гражданами.