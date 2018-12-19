Ностальгия по СССР в России достигла максимума с 2008 года (ИНФОГРАФИКА)

Ностальгия по СССР в России достигла максимума за 10 лет. Фото: konung-ogin.livejournal.com

https://racurs.ua/n115845-nostalgiya-za-sssr-v-rossii-dostigla-maksimuma-za-10-let.html

Racurs.ua

Россияне по-прежнему ностальгируют по Советскому Союзу. Эксперты говорят о том, что за последние десять лет тоска по советскому прошлому у россиян только усилилась и сейчас наблюдается самый большой ее всплеск. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-Центром» в РФ, итоги которого опубликованы на сайте центра.

Главной темой опроса был СССР, а именно — скучают ли россияне по советскому прошлому.

Согласно результатам исследования, в 2018 году доля россиян, которые с трепетом вспоминают Советский Союз, оказалась огромной: 66% граждан России скучают по СССР, в то время, как всего 25% опрошенных безразлично советское прошлое.

Показатель ностальгии по СССР оказался рекордно высоким за последние десять лет — доля «скучающих» в 2,5 раза превысила тех, кто не грезит Советским Союзом.

Каждый второй респондент отвечал, что во времена СССР была экономическая стабильность, а каждый третий аргументировал свой ответ желанием принадлежать к «великой державе».

Кроме этого, 60% опрошенных считают, что СССР можно было сохранить. Желание вернуть советские времена наблюдается преимущественно у старшего поколения.

Опрос проводился в течение шести дней — с 22 по 28 ноября текущего года. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан России, проживающих как в городской местности, так и в сельской.