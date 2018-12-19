Ностальгія за СРСР у Росії досягла максимуму з 2008 року (ІНФОГРАФІКА)

Ностальгія за СРСР в Росії досягла максимуму за 10 років. Фото: konung-ogin.livejournal.com

https://racurs.ua/ua/n115845-nostalgiya-za-srsr-v-rosiyi-dosyagla-maksymumu-za-10-rokiv.html

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Росіяни, як і раніше, ностальгують за Радянським Союзом. Експерти говорять про те, що за останні десять років туга за радянським минулим у росіян лише посилилася і зараз спостерігається найбільший її сплеск. Про це свідчать дані опитування, проведеного «Левада-Центром» у РФ, підсумки якого опубліковано на сайті центру.

Головною темою опитування був СРСР, а саме — чи нудьгують росіяни за радянським минулим.

Згідно з результатами дослідження, в 2018 році частка росіян, які з трепетом згадують Радянський Союз, виявилася вельми великою: 66% громадян Росії сумують за СРСР, у той час, як лише 25% опитаних байдуже радянське минуле.

Показник ностальгії за СРСР виявився рекордно високим за останні десять років — частка «нудьгуючих» у 2,5 рази перевищила тих, хто не марить за Радянським Союзом.

Кожен другий респондент відповідав, що за часів СРСР була економічна стабільність, а кожен третій аргументував свою відповідь бажанням належати до «великої держави».

Окрім цього, 60% опитаних вважають, що СРСР можна було зберегти. Бажання повернути радянські часи спостерігається переважно у старшого покоління.

Опитування проводилося протягом шести днів — із 22 по 28 листопада поточного року. В ньому взяли участь 1,6 тис. громадян Росії, які проживають як у міській місцевості, так і в сільській.