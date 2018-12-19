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В Одесу прибув корабель ВМС Великої Британії. Фото: «Думська»
Корабель ВМС Великої Британії HMS Echo пришвартувався у порту Одеси (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n115851-korabel-vms-velykoyi-brytaniyi-hms-echo-pryshvartuvavsya-u-portu-odesy-foto.htmlRacurs.ua
В порт Одеси зайшов корабель Військово-морських сил Великої Британії HMS Echo. Про це 19 грудня повідомляє «Думська».
Зазначається, що о 10.35 корабель пришвартувався до понтонного причалу яхт-клубу «Одеса». Британський розвідувальний корабель став першим кораблем Північноатлантичного альянсу, який прибув в Україну після нападу Російської Федерації на українські ВМС в Азовському морі.
Корабель HMS Echo пробуде в Одесі кілька днів, заплановані спільні навчання типу PASSEX з флагманом Військово-морських сил України фрегатом «Гетьман Сагайдачний».
«Ехо» призначений для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів або десантних кораблів. Також він може служити платформою для управління завданнями з розмінування.
Велика Британія прийняла корабель на озброєння HMS Echo в березні 2003 року. Має довжину 91 м, ширину 17 і осадку 5,5 м. Водотоннажність «Ехо» близько 4 тис. т, він може розвивати швидкість 15 вузлів.
Екіпаж корабля складає 72 особи. На борту є три шестиствольних 7,62-мм кулемети M134 Minigun, дві 20-мм зенітні скорострільні гармати «Ерлікон» та чотири великокаліберних кулемети.
Нагадаємо, США мають намір відправити військовий корабель до Чорного моря. Такі дії стануть відповіддю Штатів на дії Росії проти України в Керченській протоці.