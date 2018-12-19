Корабль ВМС Великобритании HMS Echo пришвартовался в порту Одессы (ФОТО)

В Одессу прибыл корабль ВМС Великобритании. Фото: «Думская»

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В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Об этом 19 декабря сообщает «Думская».

Отмечается, что в 10.35 корабль пришвартовался к понтонному причалу яхт-клуба «Одесса». Британский разведывательный корабль стал первым кораблем НАТО, который прибыл в Украину после нападения Российской Федерации на украинские ВМС в Азовском море.

Корабль HMS Echo пробудет в Одессе несколько дней, запланированы совместные учения типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом «Гетман Сагайдачный».

«Эхо» предназначен для проведения разведывательных операций на поддержку подводных лодок или десантных кораблей. Также он может служить платформой для управления задачами по разминированию.

Великобритания приняла корабль на вооружение HMS Echo в марте 2003 года. Он имеет длину 91 м, ширину 17 и осадку 5,5 м. Водоизмещение «Эхо» около 4 тыс. т, он может развивать скорость 15 узлов.

Экипаж корабля составляет 72 человека. На борту есть три шестиствольных 7,62-мм пулемета M134 Minigun, две 20-мм скорострельные зенитные пушки «Эрликон» и четыре крупнокалиберных пулемета.

Напомним, США намерены отправить военный корабль в Черное море. Такие действия станут ответом Штатов на действия России против Украины в Керченском проливе.