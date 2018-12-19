Насиров против врача: заседание суда (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Роман Насиров / Фото: censor.net

https://racurs.ua/n115855-nasirov-protiv-vracha-zasedanie-suda-translyaciya.html

Racurs.ua

Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело врача-кардиолога Максима Соколова, который ранее по просьбе НАБУ давал показания в рамках уголовного производства против экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Трансляцию заседания суда ведет «Центр противодействия коррупции» в Facebook.

Ранее сегодня исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала, что детективы НАБУ обращались к интервенционному кардиологу Соколову, который работает в Институте кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско, с просьбой осуществить проверку состояния здоровья Насирова.

«Позже, как председатель комиссии, он давал показания в суде по делу Насирова», — отметила Супрун.

Впоследствии экс-чиновник подал гражданский иск в суд, поскольку данные были разглашены без его разрешения. Кроме этого, сторона защиты Насирова подала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. Насиров через суд планирует взыскать с врача 1 млн грн компенсации.

Напомним, в прошлом году комиссия Минздрава не подтвердила диагноз Насирова, который ему поставили в больнице «Феофания». 5 марта 2017 года в ходе судебного заседания девять адвокатов экс-главы ГФС утверждали, что их подзащитный нуждается в стационарном лечении. Вместе с тем, прокурор САП предоставил выводы Института кардиологии, которые не подтверждали наличие у чиновника кардиопатологий.

НАБУ подозревает Насирова в хищении 2 млрд грн из бюджета. Однако недавно суд восстановил чиновника на посту главы ГФС. В то же время в Кабмине заявили о намерении обжаловать это решение.