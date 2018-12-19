Porsche показала п’ятірку секретних прототипів компанії (ВІДЕО)

Компанія Porshe повідомила про прототипи. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115856-porsche-pokazala-p-yatirku-sekretnyh-prototypiv-kompaniyi-video.html

Racurs.ua

Компанія Porsche (Порше) показала п’ять секретних автомобілів, які будуються. Відео під назвою «Porsche top 5 series: secret prototypes» розміщене на YouTube-каналі автовиробника.

У рейтингу представлені відкритий дводверний Cayenne, заснований на конструкторському проекті для «Сеата» Porsche 984 та дивний одномісний 911 Carrera 3.2 Speedster.

Також у відео показали прототип Porsche Panamericana. Автомобіль побудували до 80-річчя засновника фірми Фердинанда Порше на агрегатах 964 Cabriolet Carrera 4. Кузов машини розроблений з вуглепластика, має відкриті колісні арки, довгохідну підвіску, а дах створений із тканини та може замінятися в разі необхідності.

На першому місці розмістилося шасі супергібрида 918 Spyder, який презентували ще в 2012 році. Планується, що це авто стане найшвидшим серійним автомобілем в історії марки.

Нагадаємо, італійська компанія Automobili Pininfarina, яка входить в індійську групу Mahindra, працює над створенням трьох потужних кросоверів. Найсильніший електричний позашляховик компанії з заводським позначенням PF1 побудують на платформі, розробленій американським стартапом Rivian.