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Ракурс
Викрадачів людини затримали під час перевірки авто на Київщині. Фото: arnapress.kz

Викрадачів людини затримали під час перевірки авто на Київщині: звільнено заручника і вилучено зброю (ФОТО)

19 гру 2018, 14:50
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Затримані на Київщині за викрадення людини і вимагання уродженці Рівненської області перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, інформує прес-служба обласної поліції.

Напередодні поліція зупинила біля КПП «Березань» мікроавтобус Volkswagen (Фольксваген) для перевірки документів, але під час розмови з водієм почула з салону крики про допомогу. Як виявилось під час огляду, в авто перебували ще троє чоловіків, одних із яких мав сліди побиття. Потерпілим виявився 44-річний українець, якого зловмисники викрали у Сумах і везли у невідомому напрямку. За словами викраденого чоловіка, з нього вимагали 40 тис. євро.

Також у транспортному засобі було виявлено короткоствольну й автоматичну зброю.

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також поліція перевіряє затриманих на причетність до подібних злочинів.

Викрадачів людини затримали під час перевірки авто на Київщині. Фото: kv.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв «Ракурс», у селищі Глеваха в Київській області українець незаконно утримував 28 громадян В'єтнаму й морив їх голодом.

Джерело: Ракурс


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