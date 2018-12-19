Викрадачів людини затримали під час перевірки авто на Київщині: звільнено заручника і вилучено зброю (ФОТО)

Викрадачів людини затримали під час перевірки авто на Київщині. Фото: arnapress.kz

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Затримані на Київщині за викрадення людини і вимагання уродженці Рівненської області перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, інформує прес-служба обласної поліції.

Напередодні поліція зупинила біля КПП «Березань» мікроавтобус Volkswagen (Фольксваген) для перевірки документів, але під час розмови з водієм почула з салону крики про допомогу. Як виявилось під час огляду, в авто перебували ще троє чоловіків, одних із яких мав сліди побиття. Потерпілим виявився 44-річний українець, якого зловмисники викрали у Сумах і везли у невідомому напрямку. За словами викраденого чоловіка, з нього вимагали 40 тис. євро.

Також у транспортному засобі було виявлено короткоствольну й автоматичну зброю.

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також поліція перевіряє затриманих на причетність до подібних злочинів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у селищі Глеваха в Київській області українець незаконно утримував 28 громадян В'єтнаму й морив їх голодом.