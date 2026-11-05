ВАКС взяв під варту топ-чиновника Нацполіції Володимира Ценова. Фото: Суспільне

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ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи «Карфаген».

У четвер, 5 листопада, Антикорупційний суд відправив під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова. Прокуратура просила про арешт із заставою у розмірі 20 млн грн. Сторона обвинувачення наголошувала на ризиках втечі та зв’язках підозрюваного у силових структурах. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Адвокат Ценова заявив, що розмір застави, яку просить прокурор, є неправомірним. Захист фігуранта розповів, що той має на утриманні трьох малолітніх дітей і просив суд про домашній арешт із заставою 998 тис. грн.

Як відомо, Володимира Ценова звинувачують у причетності до злочинної організації, яка повʼязана із «кришуванням» мережі шахрайських кол-центрів. Слідство вважає, що Ценов «прикривав» бандитів з боку поліції. У справі «Карфаген» він фігурує під псевдонімом Прайс.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». Її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркотиками, викраденням та побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

Підозру у справі уже повідомили п’ятьом фігурантам. Серед них — перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, керівник одного з департаментів Національної поліції, заступник начальника відділу Управління карного розшуку Нацполіції у Київській області.