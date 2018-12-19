В Киеве в одном из лицеев вспыхнул пожар, учеников эвакуировали (ВИДЕО)

Пожарные. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n115859-v-kieve-v-odnom-iz-liceev-vspyhnul-pojar-uchenikov-evakuirovali-video.html

Racurs.ua

В Киеве произошел пожар во время уроков в одном из лицеев. Об этом 19 декабря сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

Отмечается, что событие произошло около 11.00 в лицее № 300 в Дарницком районе. Педагоги и администрация учреждения эвакуировали детей до приезда сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар тоже ликвидировали до приезда спасателей. Оказалось, что горел мусор в подсобном помещении слесаря.

Причина пожара устанавливается. В сети появилось несколько видео пожара.

Напомним, 10 ноября в супермаркете «Лента» в городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар. Огонь охватил почти 5 тыс. кв м. Спасатели присвоили пожару третий уровень опасности.