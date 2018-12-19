Озеро вкривається льодом на кордоні США: побачити унікальні кадри можна все рідше (ВІДЕО)

Серфінг на озері Верхнє / Фото: wgntv.com

https://racurs.ua/ua/n115861-ozero-pokryvaietsya-lodom-na-kordoni-ssha-pobachyty-unikalni-kadry-mojna-vse-ridshe-video.html

Racurs.ua

На кордоні США і Канади дослідникам вдалося зафіксувати на відео, як озеро Верхнє (Lake Superior), яке є найбільшим прісноводним озером у світі за площею, вкривається льодом. Відео оприлюднено на Youtube-каналі RadiantSpiritGallery.

Зазначається, що кадри були зняті позаминулої зими на найбільшому й найглибшому озері в системі Великих озер.

Фотографам групи RadiantSpirit вдалося зняти відео, яке демонструє рух крижаних щитів поверхнею води.

Температура центральної частини озера влітку не перевищує +4°C, а взимку не замерзає через шторми. National Geographic додає, що прибережна зона озера покрита льодом від грудня до кінця квітня.

Разом з тим, нагадаємо, що у Карпатах місцями намело вже майже 80 см снігу. Окрім того, метеорологи заявляють, що 19−20 грудня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека.