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Серфінг на озері Верхнє / Фото: wgntv.com

Озеро вкривається льодом на кордоні США: побачити унікальні кадри можна все рідше (ВІДЕО)

19 гру 2018, 15:45
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На кордоні США і Канади дослідникам вдалося зафіксувати на відео, як озеро Верхнє (Lake Superior), яке є найбільшим прісноводним озером у світі за площею, вкривається льодом. Відео оприлюднено на Youtube-каналі RadiantSpiritGallery.

Зазначається, що кадри були зняті позаминулої зими на найбільшому й найглибшому озері в системі Великих озер.

Фотографам групи RadiantSpirit вдалося зняти відео, яке демонструє рух крижаних щитів поверхнею води.

Температура центральної частини озера влітку не перевищує +4°C, а взимку не замерзає через шторми. National Geographic додає, що прибережна зона озера покрита льодом від грудня до кінця квітня.

Разом з тим, нагадаємо, що у Карпатах місцями намело вже майже 80 см снігу. Окрім того, метеорологи заявляють, що 19−20 грудня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека.


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