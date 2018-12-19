Перше побачення: вчені навчилися розпізнавати за голосом, чи сподобалися партнери одне одному

Перше побачення. Фото: flight-of-thought

https://racurs.ua/ua/n115850-yak-diznatysya-scho-vy-spodobalysya-partneru-na-pershomu-pobachenni.html

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Вподобання людини часто видає її голос, стверджують вчені-психологи. За цим принципом, зокрема, можна визначити і реальне ставлення партнера до вас вже на першому побаченні.

Голос людини, точніше — його тон, стає більш низьким, коли вона хоче справити враження на свого партнера. Це один зі способів зваблювання партнера, який був вироблений під час еволюції людини. Про це повідомляє «ВВС Україна» із посиланням на підсумки дослідження, опубліковані в журналі The Royal Society Proceedings B.

Такої думки вчені дійшли після того, як прослухали розмови учасників швидких побачень. Всього в зустрічах, які позначилися на результаті експерименту, взяли участь 30 осіб. Кожне з побачень тривало не більше шести хвилин. Жінки і чоловіки у своїх анкетах вказали, з яким би з партнерів вони захотіли продовжити зустріч. Цю інформацію вчені порівняли з їхніми голосами під час швидкого першого побачення.

У підсумку вчені з’ясували, що тон жінок під час спілкування з чоловіками, які найбільше їм сподобалися, ставав нижчим. У чоловіків спостерігалася така ж реакція: тон їхнього голосу ставав нижчим навіть тоді, коли він не бажав більше зустрічатися з жінкою, але інші представники чоловічої статі говорили цим жінкам «Так».

Представниці ж прекрасної статі говорили більш низьким голосом лише з тими, хто справді їм сподобався. Тобто, головна відмінність чоловіків від жінок полягає в тому, що панянки завжди знижували тон голосу, якщо хотіли сподобатися супутникові, а от чоловіки знижували тон і тоді, коли жінка була красивою й подобалася більшості хлопців у кімнаті.

Проводилися й інші експерименти, пов’язані зі стосунками між статями, під час яких з’ясувалося, що, коли жінка перебуває в приміщенні з чоловіком тет-а-тет, вона не знижує тон, а навпаки — підвищує його.

Раніше повідомлялося, що проблемних стосунків жінка зможе уникнути, якщо розпізнає 11 ознак сексиста в чоловікові.