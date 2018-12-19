Первое свидание: ученые научились распознавать по голосу, понравились ли партнеры друг другу

Первое свидание. Фото: flight-of-thought

https://racurs.ua/n115850-kak-uznat-chto-vy-ponravilis-partneru-na-pervom-svidanii.html

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Предпочтения человека часто выдает его голос, утверждают ученые-психологи. По этому принципу, в частности, можно определить и реальное отношение партнера к вам уже на первом свидании.

Голос человека, точнее — его тон, становится более низким, когда она хочет произвести впечатление на своего партнера. Это один из способов обольщения партнера, который был выработан в ходе эволюции человека. Об этом сообщает «ВВС Украина» со ссылкой на итоги исследования, опубликованные в журнале The Royal Society Proceedings B.

К такому мнению ученые пришли после того, как прослушали разговоры участников быстрых свиданий. Всего во встречах, которые повлияли на результат эксперимента, приняли участие 30 человек. Каждое из свиданий длилось не более шести минут. Женщины и мужчины в своих анкетах указали, с каким бы из партнеров они хотели продолжить встречу. Эту информацию ученые сравнили с их голосами во время быстрого первого свидания.

В итоге ученые выяснили, что тон женщин во время общения с мужчинами, которые больше всего им понравились, становился ниже. У мужчин наблюдалась такая же реакция: тон их голоса становился ниже даже тогда, когда он не хотел больше встречаться с женщиной, но другие представители мужского пола говорили этим женщинам «Да».

Представительницы же прекрасного пола говорили более низким голосом только с теми, кто действительно им понравился. То есть, главное отличие мужчин от женщин заключается в том, что девушки всегда снижали тон голоса, если хотели понравиться спутнику, а вот мужчины снижали тон и тогда, когда женщина была красивой и нравилась большинству парней в комнате.

Проводились и другие эксперименты, связанные с отношениями между полами, во время которых выяснилось, что, когда женщина находится в помещении с мужчиной тет-а-тет, она не снижает тон, а наоборот — повышает его.

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