Рідкісне оптичне явище зафіксували біля української станції в Антарктиці. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217313-ridkisne-optychne-yavysche-zafiksuvaly-bilya-ukrayinskoyi-stanciyi-v-antarktyci-foto.html

Ракурс

Рідкісне явище зафіксували українські полярники біля станції «Академік Вернадський». Це має вигляд нерівної кольорової плями на небі. Виглядає так, неначе там летить велика мильна бульбашка. Про це Національний антарктичний науковий центр 9 листопада повідомив у Facebook.

Такий оптичний ефект виникає тоді, коли сонячне світло огинає дрібні перешкоди й проникає за них (дифракція), після чого світлові хвилі накладаються одна на одну, створюючи кольорові переливи (інтерференція), — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в перистих хмарах такими перешкодами є дрібні кристали льоду, з яких вони переважно складаються. Це хмари верхнього ярусу, що в полярних регіонах «живуть» на висотах 4−6 км, де температура становить від 20° морозу за Цельсієм і нижче. Вони легкі та прозорі, тож на них добре видно кольорову «гру» світла.

Характер іризації залежить від розмірів кристалів, їхньої форми та розподілу. Цікавим є те, що кольори завжди розташовані нерівномірно і повторюють структуру хмари.

Нагадаємо, аномальне потепління вже спричинило рекордне підвищення температури води та зміну морських екосистем. Так, в затоці Монтерей біля узбережжя Сполучених Штатів Америки 26 жовтня цього року зафіксувала рекордну за останні 40 років температуру.